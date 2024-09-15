سالم: الإعلامي الذي يدعي حب الزمالك لا يجب أن يسرب أخباره.. ولدي أمثلة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 05:05

كتب : FilGoal

أحمد سالم

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على استياء المدرب جوزيه جوميز من تسريب أخبار النادي في الإعلام.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لو أعرف من أين يأتي التسريب سأخبركم. 80% من الأخبار تنشر عن الزمالك من وحي خيال صاحبها".

وأضاف "جوميز منزعج من الـ 20% الأخرى. وحاولت الرد على كل الإشاعات في البداية حتى وجدت أني سأصبح "النافي الرسمي" وليس المتحدث".

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وأكمل "أحترم رغبة الجمهور في معرفة كل شيء عن النادي ولكن أوقفنا الظهور الإعلامي والتصريحات في وقت حسم الصفقات لأننا لا يمكننا الحديث عن تفاصيلها أثناء إجرائها".

وعن خروج أخبار عن شجار كبير داخل مجلس الإدارة قال: "هذا شأن داخلي. الخلافات واردة في أي مؤسسة ولا يحق لأحد التعليق على ذلك. ولست من أنصار لوم الصحفي فهو يؤدي عمله".

وكشف "الضغط عبر منصات التواصل الاجتماعي من اللاعبين المحترفين على إدارات الأندية صار أخطر مما نتخيل. اللاعب المعروض عليك يسرب الخبر فتبدأ الصفحات في وضعه في تشكيل الموسم القادم ليمنعك من التراجع عن ضمه ثم يرفع مطالبه المادية".

وتابع "إن كنت تتعامل بصفتك إعلامي فافعل ما شئت، ولكن إن كنت تدعي أنك محب للنادي أطالبك بالهدوء في هذه المعلومات".

وواصل "أنا إعلامي وزملكاوي، ولو هناك شيء في مصلحة الزمالك سأقدم النادي على الإعلام. السبق ليس أولوية بالنسبة لي، بينما يحق ذلك للإعلامي الحر الذي لا يدعي انتماءه الشديد لنادي الزمالك".

وأكمل "لو افترضنا -مثلا- أن خالد الغندور عرف معلومة عن صفقة للزمالك أرى أن يحتفظ بها لنفسه ولا يقولها في الإعلام لأنه يحب الزمالك. الكثير من الإعلاميين مشجعي الزمالك يعرفون معلومات قيمة للغاية تجعلهم يتصدرون "التريند" ولكن لا يقولونها".

وأوضح "أعرف أشخاص بالاسم مثل أحمد جمال الذي كان يعلم بتجديد أحمد فتوح ولم يتحدث".

واختتم "أرى أن الأمر ذاته ينطبق على الإعلاميين المنتمين للأهلي. هل تمت تغطية صفقة بن رمضان بنفس طريقة بوبيندزا؟ هل هناك من أتى بصورة تذكرة طيران للاعب التونسي"؟

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