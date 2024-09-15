أحمد سالم: أيمن الشريعي "لا يضحك علينا".. وهذه أسباب بقاء زيزو وعدم التعاقد مع مدافع

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن تطورات أزمة الجابوني أرون بوبيندزا الذي اتفق مع الزمالك وتسلم النادي بطاقته الدولية ثم وقع مع رابيد بوخارست الروماني.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الوضع الحالي في مسألة بوبيندزا يستلزم الهدوء والصمت التام لترتيب التحركات القانونية والمؤكد أن الزمالك لن يترك حقه لأننا سلكنا كل الطرق الشرعية والرسمية".

وعن سبب الإعلان عن وصول البطاقة الدولية لبوبيندزا قال: "هذا إجراء طبيعي لأنه كان وضعه القانوني الحالي. هذا ليس خبرا عن مفاوضات أو شائعة. لا يمكننا بناء قراراتنا وردود أفعالنا بناء على الاعتراضات عبر منصات التواصل الاجتماعي".

أما عن عدم وجود شخص مسؤول عن صفقات الزمالك أوضح "كل الملفات مقسمة على كل أعضاء مجلس الإدارة، وكل ملفات الكرة يديرها حسين لبيب باعتباره رئيس النادي وأحمد سليمان وحسين السيد باعتبارهما المشرفين على الكرة. ولا صحة لسفر هاني برزي لإنهاء صفقة بوبيندزا".

وعن تمويل الصفقات قال: "بالنسبة لما يثار عن أننا "وجدنا آثار" فإن سياستنا ليست كشخص يحمل حقيبة أموال ويشتري ما يريد، فالنادي لا يزال في أزمة مالية شديدة ومحمل بأعباء مرحلة مرعبة. كل ما حدث اتفاقات لدفع أقل قدر ممكن على مدار الموسم".

وأوضح "صفقة عمر فرج ليست مجانية ولكن الأموال سيتم دفعها على سنتين، ولدينا موارد نوازن من خلالها بين الصفقات ورفع القيد ومستحقات اللاعبين".

أما عن بقاء أحمد سيد زيزو نجم الفريق قال: "زيزو متمسك بالزمالك ويعرف قيمة النادي وكذلك النادي يعرف قيمته وانتهى التصويت في مجلس الإدارة إلى الاتفاق على أن وجوده أفيد من رحيله في الوقت الحالي".

وتابع "زيزو يعرف قيمة أن تتصبح رمزا لنادي الزمالك وقريبا سيتم التفاوض معه لتجديد عقده".

وعن طلب المدرب جوزيه جوميز بالتعاقد مع قلب دفاع قال: "هناك صعوبة شديدة في المفاوضات المحلية لأن الأندية تطلب أرقاما تعجيزية ويتم التسعير وفقا لمطالب النادي وليس لمعطيات السوق. أما أرقام الصفقات الخارجية تجعلك تمنح الأولوية للهجوم عن الدفاع، وعودة الونش ستهدئ هذا الأمر لأنه أفضل مدافع في إفريقيا، ونريد دعم حسام عبد المجيد".

أما عما يُقال بأن أيمن الشريعي رئيس إنبي يخدع الزمالك في الصفقات المشتركة قال: "أشكال التعاقدات تنوعت في العالم ولم تعد قاصرة على البيع والإعارة مع حق الشراء. الشريعي شخص محترم وملتزم ولديه مشروع لتصدير اللاعبين للخارج ويقول لنا هذا صراحة فنتفق معا ويستفيد الطرفان".

وأوضح "الزمالك نادٍ كبير قادر على تلميع اللاعب لإنبي ويستفيد حينها من سد العجز الحالي، وسنستفيد معا حين يأتي العرض الأوروبي المطلوب، وإذا لم يأتِ هذا العرض وكنا قادرين على الدفع سنشتري نحن اللاعب".

وأتم "الأندية المصرية الآن تطلب بين 50 و70 مليون جنيه لبيع لاعبيها، والأندية اشترت كثيرا لاعبين بمبالغ كبيرة ثم رحلت مجانا، وبالتالي كانت الإعارة الخيار الأفضل. زياد كمال لاعب واعد والأيام ستثبت ذلك وجوميز تمسك بوجوده. بالقليل من الصبر ستجد الناس كلها تشيد بصفقة عبقرية مثل زياد كمال".