محمد حمدي: مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي.. وهذا ما قاله صلاح لي

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 03:41

كتب : FilGoal

محمد حمدي - لاعب الزمالك المعار من إنبي

كشف محمد حمدي لاعب الزمالك الجديد المعار من إنبي عن كواليس انتقاله واستعداداته للمنافسة على مركز الظهير الأيسر في النادي الأبيض.

وقال حمدي في تصريحاته لقناة الزمالك: "مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي ولا أعرف لماذا كانت تتوقف. لم أدخل أبدا مع إدارة إنبي في نقاش عن هذه الأمور".

وأضاف "نادي إنبي له جماهير ولكن ليس مثل نادي الزمالك، واللعب أمام الجماهير ليس ضغطا فهذا سيساعدني كثيرا، ولا أحد يرفض نادي الزمالك فهذا حلم كبير. حين علمت بمفاوضات الزمالك وافقت على الفور".

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وأوضح "مهما تحدثت لن أصف كيف ساعدني إنبي وكل مدربيه الذين تعاقبوا منذ كان عمري 8 سنوات وحتى الآن، فقد قضيت 14 عاما في النادي".

وأكمل "حلمي طولان أول من صعدني للفريق الأول ولكن لم أقضِ الكثير من الوقت معه بسبب تواجدي مع منتخب الشباب، ومن ساعدني على تصعيدي كانا محمد إسماعيل مدير الكرة والمدرب إبراهيم حمد".

وواصل "كنت ألعب في وسط الملعب ثم تحولت للظهير الأيسر في موسمي الأخير مع الناشئين، ولعبت في عدة مراكز منها الجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب أيضا".

وتابع "انضمامي الأول للمنتخب كان مع روي فيتوريا الذي أعجب بي كثيرا في غياب الكثير من لاعبي الأهلي والزمالك، بعد ذلك حين أصيب أحمد فتوح استدعاني من المنتخب الأولمبي لمواجهة تونس قبل المباراة بيومين، ولعبت في نهايتها".

وأضاف "محمد صلاح تحدث معي في معسكر المنتخب وقال لي: العب بطريقتك العادية وابتعد عن كل الضغوط. وتريزيجيه أيضا يتحدث معي دائما منذ البداية".

وتابع "أطمح لتحقيق كل البطولات مع الزمالك. انضمامي له هو الخطوة الأولى وليس نهاية المشوار".

وعن المنافسة على مركز الظهير الأيسر في الزمالك قال: "سأقدم كل ما أملك لأني جديد في نادٍ كبير مثل الزمالك. المنافسة الشريفة جيدة للفريق وسأحاول أن أكون الرقم 1".

واختتم "شيكابالا بالنسبة لي أسطورة خصوصا كلاعب أيسر القدم وأتعلم منه الكثير".

وانضم حمدي لصفوف الزمالك قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي سينضم لنادي الزمالك معارا لمدة موسم واحد فقط مقابل 3 مليون جنيه، مع أولوية الشراء للفريق الأبيض.

ماذا يعني أولوية الشراء؟ إذا وصل اللاعب عروضا من فرق أخرى بمقابل مادي معين، على إنبي أن يخطر الزمالك بالعرض، ويكون للزمالك الحق في تقديم عرض مماثل والحصول على خدمات اللاعب خلال فترة معينة، أو أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الآخر إذا لم يقدم الزمالك عرضا مماثلا.

صاحب الـ21 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي إنبي منذ عام 2022، وكان ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اللاعب شارك بالفعل في ثلاث مباريات في الأولمبياد ضد جمهورية الدومينيكان، وفرنسا، والمغرب.

حمدي شارك أيضا في مباراة دولية ودية رفقة منتخب مصر الأول ضد تونس تحت قيادة روي فيتوريا.

وشارك محمد حمدي في 30 مباراة رفقة إنبي خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

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