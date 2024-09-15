الحضري: إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة في المنتخب.. وصلاح فعل شيئا نادرا معه

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 02:57

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - محمد صلاح

كشف عصام الحضري عن كواليس فترة عمله كمدرب حراس مرمى مع الراحل إيهاب جلال في منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال الحضري في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "فوجئنا باعتذار بعض اللاعبين عن المعسكر في نهاية الموسم، وهذا الأمر يحدث بتأثير من الأندية".

وأضاف "خسرنا أمام إثيوبيا في أجواء سيئة، ولكن إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة".

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وكشف "من النادر أن يكتب محمد صلاح رسالة لأحد ولكنه كتب لإيهاب جلال لمواساته بعد رحيله عن تدريب المنتخب،

واختتم "جلال لم يعُد معنا من مباراة كوريا بل سافر مباشرة إلى أمريكا وقضى هناك قرابة شهرين ونصف".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

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