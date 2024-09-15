حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه

قلب باريس سان جيرمان الطاولة على ضيفه بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

تقدم رومان ديل كاستيلو في الدقيقة 29 بركلة جزاء للفريق الضيف.

وتعادل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة السابق في الدقيقة 42 بصناعة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق.

وفي الدقيقة 63 حل ديزير دو وويليام باشو بدلا من برادلي باركولا ونونو مينديش.

ثم أتى راندال كولو مواني بدلا من أسنيسيو في الدقيقة 72.

العودة اكتملت بهدف فابيان رويز في الدقيقة 73، بصناعة المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 74 سريعا أضاف ديمبيلي ثالث الأهداف، ليحسم باريس المباراة.

الفوز رفع رصيد فريق العاصمة الفرنسية وحامل اللقب إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة على الصدارة، بفارق نقطتين عن مارسيليا وموناكو أقرب ملاحقيه حاليا.

فيما تجمد رصيد بريست عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر، بعد تعرضه لخسارته الثالثة في أول 4 جولات.

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