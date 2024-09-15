رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 02:12

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

سحق ميلان ضيفه فينيسيا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

البداية أتت سريعة بهدف ثيو هيرنانديز في الدقيقة الثانية، بصناعة البرتغالي رافاييل لياو.

وفي الدقيقة 16 أضاف يوسف فوفانا الهدف الثاني، بعد تمريرة من الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

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وسجل بوليسيتش الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

رباعية الروسونيري اكتملت في الدقيقة 29 بركلة جزاء أخرى سجلها تامي أبراهام.

وفي الدقيقة 63 حل نوا أوكافور وألفارو موراتا بدلا من تياني رينديس ولياو.

وسجل فرانشيسكو زامبانو هدفا لفينيسيا في الدقيقة 71 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وازداد الوضع سوءا بطرد هانز نيكولوسي كافيليا لاعب فينيسيا في الدقيقة 73 للإنذار الثاني، بعد 6 دقائق من تلقيه الإنذار الأول.

وحل يونس موسى بدلا من تامي أبراهام في الدقيقة 74.

ثم أتى الثنائي صامويل تشوكويزي وكيفن زيرولي بدلا من بوليسيتش وفوفانا في الدقيقة 79.

فوز ميلان الساحق هو الأول له في الدوري هذا الموسم، بعد تعادلين مع تورينو ولاتسيو وهزيمة من بارما.

الروسونيري رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

بينما تجمد رصيد فينيسيا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

ميلان لياو بوليسيتش الدوري الإيطالي فينيسيا
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