خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 02:00

كتب : FilGoal

خالد صبحي - منتخب مصر

كشف خالد صبحي لاعب المصري المنتقل حديثا من سيراميكا كليوباترا عن كواليس مشاركته الأولى مع منتخب مصر ومفاوضات الزمالك قبل انتقاله إلى الفريق البورسعيدي.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "انضمامي لمنتخب مصر جاء في توقيت مهم بالنسبة لي".

وأضاف "حسام حسن عمل معنا بشكل جيد وتحدث معي وكذلك العديد من اللاعبين الذين أشعروني أني من العائلة ولست غريبا عن المنتخب".

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وأكمل "انضممت وكنت أريد اللعب وهذا ما كنت أجهز نفسي له. سبق استدعائي مع المدرب السابق روي فيتوريا في معسكر المنتخب ولكن تم استبعادي من القائمة النهائية، ولذلك كنت متحفزا هذه المرة".

وأوضح "التواصل معي من جانب المصري تم قبل انتقالي للمنتخب، أما مفاوضات الزمالك لم تكن من خلالي ولم يكن هناك أي تواصل مباشر".

واختتم "علي ماهر مدرب المصري تواصل معي قبل الانضمام، وأنا متحمس لتحقيق أشياء جيدة مع المصري".

وشارك صبحي في التشكيل الأساسي للفراعنة في مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد ليتصدر المجموعة، بعد فوزه في الجولة الأولى على كاب فيردي 3-0.

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