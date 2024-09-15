المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن حجم الديون والمصارف الذي عمل عليها مجلس إدارة النادي الحالي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا شك أن الزمالك في حالة احتياج شديدة للأموال مقابل بيع زيزو، لكن الزمالك يحتاج زيزو أكثر من الأموال وسنعمل على تجديد تعاقده في وقت قريب جدا".

وأضاف "العرض السعودي لضم زيزو وصل لأكثر من 5 ملايين دولار، والاختيار من بين بيعه أو استمراره كان صعبا، ولكن رأينا في النهاية أن استمراره مع الزمالك هو القرار الصحيح في هذا التوقيت".

أخبار متعلقة:
مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني

وواصل "لا يمكن أن يلعب زيزو لأي ناد في مصر إلا الزمالك. وهو وضع هذه المسؤولية عليه".

وأكمل "البعض لا يزال يعاند نادي الزمالك مثلما حدث مع بوبيندزا، ومن أرسل له رسائل لتشويه صورة الزمالك بنسبة كبيرة هو شخص زملكاوي".

وأردف "صرفنا مليار و200 مليون جنيه منذ تولى مجلس إدارة الزمالك وحتى الآن خلال 10 شهور".

وشدد "لم نعثر على كنز أو آثار لكننا عملنا على ترتيب أولويات النادي المالية وكيفية الحصول على الأموال من الرعاة ومحبي النادي وأبرمنا عدة صفقات على سبيل الإعارة حتى لا تتأثر خزينة النادي".

وأشار "عدد رعاة الزمالك زاد بشكل كبير بسبب وضع النادي المستقر في الوقت الحالي، وديون الزمالك وقتما تسلم المجلس إدارة النادي كانت 2.5 مليار جنيه للكثير من الجهات".

وأوضح "سنعقد جلسة مع زيزو قريبا من أجل التجديد ونراهن على علاقته بالنادي والجمهور".

وأفصح "حصلنا على 69 مليون جنيه يوم 1 مارس من غرامة كهربا، وباقي المبلغ وقيمته 7 ملايين جنيه حصلنا عليه في أبريل".

وفسر "ممدوح عباس عاشق لنادي الزمالك ولا يتدخل في قرارات المجلس على الإطلاق".

واستكمل "في شهر أكتوبر المقبل إذا لم ندفع 172 ألف دولار لـ أتشيمبونج سيتم إيقاف القيد، والزمالك يدفع 133 ألف دولار شهريا لـ خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته "من حق جمهور الزمالك قول ما يريده، وأيضا هو جمهور حكيم وعاقل جدا".

الزمالك زيزو الدوري المصري حسام المندوه
نرشح لكم
محمد حمدي: مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي.. وهذا ما قاله صلاح لي خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
محمد حمدي: مفاوضات الزمالك بدأت من الموسم الماضي.. وهذا ما قاله صلاح لي 3 دقيقة | الدوري المصري
"ربما يكون من أبلغه بموافقتي كذب عليه".. الحضري وبركات يرويان تفاصيل خلافهما بسبب سوريا 41 دقيقة | الكرة المصرية
الحضري: إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة في المنتخب.. وصلاح فعل شيئا نادرا معه 47 دقيقة | الكرة المصرية
حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه ساعة | الكرة الأوروبية
رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا ساعة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب ساعة | الدوري المصري
المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير 2 ساعة | الكرة المصرية
المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب