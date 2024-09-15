المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن حجم الديون والمصارف الذي عمل عليها مجلس إدارة النادي الحالي.

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا شك أن الزمالك في حالة احتياج شديدة للأموال مقابل بيع زيزو، لكن الزمالك يحتاج زيزو أكثر من الأموال وسنعمل على تجديد تعاقده في وقت قريب جدا".

وأضاف "العرض السعودي لضم زيزو وصل لأكثر من 5 ملايين دولار، والاختيار من بين بيعه أو استمراره كان صعبا، ولكن رأينا في النهاية أن استمراره مع الزمالك هو القرار الصحيح في هذا التوقيت".

وواصل "لا يمكن أن يلعب زيزو لأي ناد في مصر إلا الزمالك. وهو وضع هذه المسؤولية عليه".

وأكمل "البعض لا يزال يعاند نادي الزمالك مثلما حدث مع بوبيندزا، ومن أرسل له رسائل لتشويه صورة الزمالك بنسبة كبيرة هو شخص زملكاوي".

وأردف "صرفنا مليار و200 مليون جنيه منذ تولى مجلس إدارة الزمالك وحتى الآن خلال 10 شهور".

وشدد "لم نعثر على كنز أو آثار لكننا عملنا على ترتيب أولويات النادي المالية وكيفية الحصول على الأموال من الرعاة ومحبي النادي وأبرمنا عدة صفقات على سبيل الإعارة حتى لا تتأثر خزينة النادي".

وأشار "عدد رعاة الزمالك زاد بشكل كبير بسبب وضع النادي المستقر في الوقت الحالي، وديون الزمالك وقتما تسلم المجلس إدارة النادي كانت 2.5 مليار جنيه للكثير من الجهات".

وأوضح "سنعقد جلسة مع زيزو قريبا من أجل التجديد ونراهن على علاقته بالنادي والجمهور".

وأفصح "حصلنا على 69 مليون جنيه يوم 1 مارس من غرامة كهربا، وباقي المبلغ وقيمته 7 ملايين جنيه حصلنا عليه في أبريل".

وفسر "ممدوح عباس عاشق لنادي الزمالك ولا يتدخل في قرارات المجلس على الإطلاق".

واستكمل "في شهر أكتوبر المقبل إذا لم ندفع 172 ألف دولار لـ أتشيمبونج سيتم إيقاف القيد، والزمالك يدفع 133 ألف دولار شهريا لـ خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته "من حق جمهور الزمالك قول ما يريده، وأيضا هو جمهور حكيم وعاقل جدا".