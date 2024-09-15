محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رفضه في إجراء أي تعديل أو تغيير في شكل الدوري الموسم القادم.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري يرفض أي تعديل في شكل الدوري المصري الموسم المقبل".

واختتم " ليس الاتحاد السكندري فقط بل هناك أندية كثيرة ترفض تغيير شكل مسابقة الدورى".

كما عبر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن رفضه فكرة إقامة الدوري المصري بشكل مختلف في الموسم المقبل للقضاء على امتداد المسابقة لفترة طويلة.

وقال الشريعي عبر قناة إم بي سي مصر: "رابطة الأندية واتحاد الكرة يتقدمان دائما بشكاوى ضدي لأنني أسبب لهما الإزعاج.. أعترف أنني شخص مزعج جدا لكني مزعج في الأمور الصحيحة".

وأضاف "نظام الدوري البلجيكي تم تطبيقه في بلجيكا لتطويل عمر المسابقة، فكيف نطبقه في مصر لتقصير وقت المسابقة".

وواصل "أرفض لعب موسم استثنائي من الدوري المصري وتغيير شكل المسابقة وأتمسك بشكل الدوري العادي، ليس ذنبي أن المسابقات لا تعرف كيف تنهي الدوري في موعده الطبيعي".

وأتم تصريحاته "الاستثناء في مصر أصبح هو الأمر العادي والطبيعي، بطولة الكونفدرالية يشارك فيها بطل كأس مصر ولكن بسبب الاستثناء أكثر من مرة البعض أصبح يعتقد أن المشاركة في الكونفدرالية للمركزين الثالث والرابع في الدوري".

ومن المنتظر أن تعقد رابطة الأندية اجتماعا مع الكل أندية الدوري يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مصير وشكل مسابقة الموسم المقبل.