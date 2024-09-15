صنع في مباراته الأولى.. سانشو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث

حقق تشيلسي الفوز على منافسه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 86.

ودخل نكونكو في الدقيقة 79 وسجل بعد 7 دقائق فقط.

ولعب جادون سانشو مباراته الأولى مع تشيلسي في بداية الشوط الثاني وتمكن من صناعة هدف بلوز الوحيد.

وانضم سانشو إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وتألق روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي إذ تصدى لركلة جزاء من إيفانيلسون في الدقيقة 38.

وارتطمت كرتين لبورنموث في العارضة وأنقذت تشيلسي من التأخر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة السابعة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة الخامسة في المركز الـ11.

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