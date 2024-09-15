بمساعدة العارضة.. ريال مدريد ينتصر على ريال سوسيداد

انتصر ريال مدريد على منافسه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائية ريال مدريد من ضربتي جزاء.

وأنقذت العارضة ريال مدريد مرتين.

وتعرض براهيم دياز لإصابة عضلية في الدقيقة 24 وخرج في تبديل اضطراري ودخل رودريجو بدلا منه.

وللمرة الأولى يسجل ريال مدريد هدفين من ضربتي جزاء من ثنائي مختلف منذ 2019 عندما أحرز كريم بنزيمة وسيرجيو راموس.

وأصبح ريال مدريد ثالث فريق يسجل 4 أهداف من ضربات جزاء في أول 5 أهداف من الدوري الإسباني في القرن 21 بعد رايو فايكانو في 2002-2003 وأتليتكو مدريد في 2012-2013.

ووقفت العارضة بجانب ريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تسديدة صاروخية من سوسيتش ترتطم في العارضة.

وللمرة الثانية ساندت العارضة الفريق الملكي من استقبال هدف بعد تسديدة من شيرالدو بيكير.

ووصل ريال مدريد للنقطة الـ11 بهذا في الفوز في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عن النقطة الرابعة في المركز الـ16.