الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي

رفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة إقامة الدوري المصري بشكل مختلف في الموسم المقبل للقضاء على امتداد المسابقة لفترة طويلة.

وقال الشريعي عبر قناة إم بي سي مصر: "رابطة الأندية واتحاد الكرة يتقدمان دائما بشكاوى ضدي لأنني أسبب لهما الإزعاج.. أعترف أنني شخص مزعج جدا لكني مزعج في الأمور الصحيحة".

وأضاف "نظام الدوري البلجيكي تم تطبيقه في بلجيكا لتطويل عمر المسابقة، فكيف نطبقه في مصر لتقصير وقت المسابقة".

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وواصل "أرفض لعب موسم استثنائي من الدوري المصري وتغيير شكل المسابقة وأتمسك بشكل الدوري العادي، ليس ذنبي أن المسابقات لا تعرف كيف تنهي الدوري في موعده الطبيعي".

وأتم تصريحاته "الاستثناء في مصر أصبح هو الأمر العادي والطبيعي، بطولة الكونفدرالية يشارك فيها بطل كأس مصر ولكن بسبب الاستثناء أكثر من مرة البعض أصبح يعتقد أن المشاركة في الكونفدرالية للمركزين الثالث والرابع في الدوري".

ومن المنتظر أن تعقد رابطة الأندية اجتماعا مع الكل أندية الدوري يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مصير وشكل مسابقة الموسم المقبل.

أيمن الشريعي الدوري المصري رابطة الأندية
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