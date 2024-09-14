كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

أوضح جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ موقفه من تجديد عقده مع النادي عقب مباراة كيل.

واكتسح فريق بايرن ميونيخ منافسه كيل بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال اللاعب الألماني للصحفيين: "أنا متاح للتفاوض مع النادي لتجديد عقدي".

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واختتم "من الجميل دائما أن أتلقى الدعم والمساندة من النادي، فقط أستمتع باللحظة، ومن المهم الفوز بالمباريات".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 في الصيف المقبل، ومن حقه التوقيع لأي ناد في يناير القادم.

وحسب التقارير الإخبارية فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع كيميتش في صفقة انتقال حر واستغلال أن هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني قد تولى تدريبه من قبل في بايرن.

وحقق الفريق البافاري العلامة الكاملة بـ9 نقاط ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وأصبح كين أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة في الدوري الألماني إذ حقق ذلك في 35 مباراة.

بينما حقق إيرلينج هالاند نفس الرقم لكن بعد 44 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

وأحرز كين في جميع الفرق الـ18 التي لعب ضدها، اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الألماني الذي سجل في فرق أكثر هو ميروسلاف كلوزة وكان في 28 فريقا.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش برشلونة
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