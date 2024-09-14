بقرارات حاسمة وللمرة الأولى في التاريخ.. انطلاق الدوري الموريتاني بتقنية الفيديو

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو في الدوري الموريتاني

للمرة الأولى في التاريخ، ظهرت تقنية الفيديو في الدوري الموريتاني للموسم الجديد 2024-2025 على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط.

وتم افتتاح الموسم الجديد بمباراة الحرس الوطني ضد فريق لكصر، وانتهت بفوز لكصر بهدف دون رد.

وسجل الجامبي بكاري كوياتي هدف المباراة الوحيد.

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وأسهمت تقنية الفيديو بإلغاء الحكم دحان بيدة للبطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد الأمين أتيام حارس مرمى الحرس الوطني.

كما ألغت هدفا لفريق الحرس الوطني بعد وجود لمسة يد، ومنعت ركلة جزاء لفريق لكصر بعد التأكد من عدم سحتها.

وبات الدوري الموريتاني أو "دوري سوبر D1" هو خامس دوري إفريقي يدخل تقنية الفيديو.

وسيشارك ناديا الهلال والمريخ السودانيان في الدوري الموريتاني هذا الموسم، كما يتم تسجيل اللاعب السوداني باعتباره لاعب محلي.

تقنية الفيديو الدوري الموريتاني موريتانيا
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