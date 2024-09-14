بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الدحيل

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

حمدي فتحي مع الوكرة القطري

خسر الوكرة أمام ضيفه الدحيل بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في خسارة فريقه الوكرة خلال المباراة.

سجل ثنائية فوز الدحيل المهاجم البرازيلي إيدميلسون جونيور في الدقيقتين 13 و27.

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وشهدت المباراة طرد إبراهيما ديالو لاعب الدحيل في الدقيقة 48 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الدحيل رصيده إلى النقطة 12 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 5 نقاط في المركز السابع.

وبدأ حمدي فتحي المباراة بشكل أساسي قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 86.

وفي الموسم الحالي شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 5 مباريات بواقع مباراتين في كأس أمير قطر و3 مباريات في الدوري.

حمدي فتحي الوكرة الدوري القطري
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