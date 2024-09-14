بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الدحيل
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 22:45
كتب : FilGoal
خسر الوكرة أمام ضيفه الدحيل بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في خسارة فريقه الوكرة خلال المباراة.
سجل ثنائية فوز الدحيل المهاجم البرازيلي إيدميلسون جونيور في الدقيقتين 13 و27.
وشهدت المباراة طرد إبراهيما ديالو لاعب الدحيل في الدقيقة 48 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
ورفع الدحيل رصيده إلى النقطة 12 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 5 نقاط في المركز السابع.
وبدأ حمدي فتحي المباراة بشكل أساسي قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 86.
وفي الموسم الحالي شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 5 مباريات بواقع مباراتين في كأس أمير قطر و3 مباريات في الدوري.
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