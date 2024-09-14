كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 22:40

كتب : محمد رؤوف

بايرن ميونيخ

اكتسح فريق بايرن ميونيخ منافسه كيل بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل كل من: جمال موسيالا وهاري كين (3) ونيكولاي ريمبرج بالخطأ في مرماه ومايكل أوليسي، بينما أحرز أرمن جيجوفيتش هدف كيل الوحيد.

وأصبح كين أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة في الدوري الألماني إذ حقق ذلك في 35 مباراة.

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بينما حقق إيرلينج هالاند نفس الرقم لكن بعد 44 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

وأحرز كين في جميع الفرق الـ18 التي لعب ضدها، اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الألماني الذي سجل في فرق أكثر هو ميروسلاف كلوزة وكان في 28 فريقا.

ويعتبر هدف موسيالا هو ثالث أسرع هدف في تاريخ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني إذ جاء بعد 14 ثانية فقط، ويسبقه لوثار ماثيوس بعد 13 ثانية، وجيوفاني إلبر بعد 11 ثانية.

وحقق الفريق البافاري العلامة الكاملة بـ9 نقاط ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد كيل دون نقاط متذيلا جدول الترتيب.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني كيل جمال موسيالا هاري كين
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