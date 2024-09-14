الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:35

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الفريقان في الثالثة عصر غد الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقبي المباراة والحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومسؤولي فريق جورماهيا.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والسروال الأبيض والجورب الأحمر.

ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي.

فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعدما حصد 12 لقبا آخرهم الموسم الماضي أمام الترجي التونسي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال 7 مرات من آخر 8 نسخ أقيمت.

كما وصل المارد الأحمر إلى نهائي آخر خمس نسخ وحسم أربعة ألقاب منهم.

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