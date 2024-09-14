ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

شارك محمد عبد المنعم لأول مرة بشكل أساسي مع فريقه نيس في الخسارة أمام مارسيليا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ محمد عبد المنعم المباراة بشكل أساسي، بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق ضد أنجيه. وشارك مدافع الأهلي السابق في المواجهة بالكامل.

فماذا قدم محمد عبد المنعم في أول مباراة له مع نيس؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

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لعب 90 دقيقة

منع التسديدات 1

تدخلات ناجحة 4

قطع الكرة من تدخلات أرضية (4 من 7)

لمس الكرة 61 مرة

تمريرات 45 من 53 (85%)

تعرض للمراوغة 3 مرات

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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