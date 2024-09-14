ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس

شارك محمد عبد المنعم لأول مرة بشكل أساسي مع فريقه نيس في الخسارة أمام مارسيليا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ محمد عبد المنعم المباراة بشكل أساسي، بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق ضد أنجيه. وشارك مدافع الأهلي السابق في المواجهة بالكامل.

فماذا قدم محمد عبد المنعم في أول مباراة له مع نيس؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

لعب 90 دقيقة

منع التسديدات 1

تدخلات ناجحة 4

قطع الكرة من تدخلات أرضية (4 من 7)

لمس الكرة 61 مرة

تمريرات 45 من 53 (85%)

تعرض للمراوغة 3 مرات