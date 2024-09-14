جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه يفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بأربعة أهداف دون رد.

وقلب مانشستر سيتي الطاولة على برينتفورد وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها بي بي سي: "أنا من أشد المعجبين بتوماس فرانك مدرب برينتفورد، لا أتذكر أنه خلال 8-9 سنوات كان هناك فريق يلعب بالطريقة التي لعب بها".

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وأضاف "كنا محظوظين بالتسديدة التي غيرت اتجاهها لأنهم كانوا يستحقون التقدم بهدف دون رد".

وتابع "الحظ وقف بجانبنا في تسجيل الهدفين، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل وربما نستحق تسجيل المزيد من الأهداف".

وأكمل "يقول الناس إن سيتي قوي للغاية لكن الدوري الإنجليزي صعب جدا واليوم كان الدليل الحقيقي على كلماتي".

وشدد "أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بأربعة أو خمسة أهداف دون رد، نحن بحاجة إلى ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب جدا السيطرة على هالاند في المساحة، لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة له، ولكن يوم الجمعة الماضي كان أفضل قليلا، حاولنا مساعدته".

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور أربع جولات فقط.

ووصل سيتي لفوزه الرابع في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي لـ6 أعوام متتالية وبذلك عادل رقم تشيلسي.

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