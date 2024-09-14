هدف عكسي وطرد وخماسية.. سمولينج يختبر أسوأ بداية ممكنة لمدافع مع الفيحاء

سحق الرائد مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

المباراة شهدت بداية مزرية للمدافع الإنجليزي كريس سمولينج، المنضم حديثا للفيحاء قادما من روما الإيطالي.

وسجل سمولينج الهدف الأول في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 17 سجل محمد فوزير الهدف الثاني.

وأتى المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 25 بدلا من يحيى سنبل، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+6 بعد تمريرة من الجزائري أمير سعيد.

مباراة سمولينج السيئة استمرت بتلقيه الإنذار الأول في الدقيقة 51، ثم الثاني في الدقيقة 55 ليغادر الملعب مطرودا.

ثم أضاف البركاوي الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وأخيرا سجل صالح العمري خامس الأهداف في الدقيقة 66.

وبذلك يحقق الرائد فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل مع النصر وخسارة أمام القادسية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتا.

أما الفيحاء فيتذيل جدول الترتيب بالخسارة الثالثة على التوالي، بعد السقوط أمام التعاون والنصر على التوالي.