تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال سوسيداد.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
ويواجه ريال مدريد خصمه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويلعب لوكا مودريتش بشكل أساسي وكذلك براهيم دياز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش
أمامهما: فينيسيوس جونيور – براهيم دياز – أردا جولر
خط الهجوم: كيليان مبابي
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.
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