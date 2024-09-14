بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية

شارك محمد عبد المنعم لأول مرة بشكل أساسي مع فريقه نيس في الخسارة أمام مارسيليا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ محمد عبد المنعم المباراة بشكل أساسي، بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق ضد أنجيه.

وشارك عبد المنعم في المباراة بالكامل.

ظهر مارسيليا أفضل من بداية المباراة وحصل دانتي قائد نيس على إنذار مبكر بعد ضرب باليد للاعب مارسيليا.

وسجل مارسيليا الهدف الأول في الدقيقة 40 بضربة رأسية من نيل موباي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مارسيليا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أضاف مارسيليا الهدف الثاني عن طريق لويس هنريكي في الدقيقة 54 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى مارسيليا ضربة قوية بطرد لاعبه ديريك كورنيليوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 75.

وأشعلت جماهير مارسيليا ملعب فيلودروم بإطلاق الألعاب النارية في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحل الدخان في كل أجواء الملعب.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز مارسيليا بهدفين دون رد.