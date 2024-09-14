خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:37

كتب : هاني العوضي

محمد مغربي

توصل نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع نظيره الأهلي لضم محمد مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد اتفق مع الأهلي على التعاقد مع مغربي ضمن باقي صفقة انتقال مروان عطية إلى القلعة الحمراء.

وضم الأهلي مروان عطية في شتاء 2023 مقابل مبلغ يقترب من 25 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود والحصول على نسبة 15% من إعادة البيع في المستقبل.

أخبار متعلقة:
إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج

وكان الاتفاق يقتضي إعارة لاعب آخر، لكن لم يحصل زعيم الثغر على لاعب آخر وقتها، وقرر الآن الحصول على مغربي.

وقضى مغربي الموسم الماضي معارا إلى سموحة.

ويلعب مغربي في مركز المساك ويبلغ من العمر 23 عاما.

وخرج فترة إعارة إلى تيبليسي التشيكي في الانتقالات الشتوية عام 2022.

ميركاتو الدوري المصري الاتحاد السكندري محمد مغربي الأهلي سموحة
نرشح لكم
خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر تقرير تركي: الزمالك قدم عرضا لللتعاقد مع كارلوس ستراندبرج
أخر الأخبار
رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وكيف استقبله حسام حسن والمنتخب 21 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: مفاوضات بنشرقي لم تفشل ولكن.. وهذه مستجدات الفرع الجديد وبطاقة الجماهير 38 دقيقة | الكرة المصرية
المندوه: لم نعثر على كنز وصرفنا مليار و200 مليون.. وزيزو سيجدد مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل ساعة | الدوري المصري
صنع في مباراته الأولى.. سانشو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
بمساعدة العارضة.. ريال مدريد ينتصر على ريال سوسيداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الشرطة الكيني: لدينا فرصة أمام الزمالك في القاهرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب