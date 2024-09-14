خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:37
كتب : هاني العوضي
توصل نادي الاتحاد السكندري إلى اتفاق مع نظيره الأهلي لضم محمد مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
محمد مغربي
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد اتفق مع الأهلي على التعاقد مع مغربي ضمن باقي صفقة انتقال مروان عطية إلى القلعة الحمراء.
وضم الأهلي مروان عطية في شتاء 2023 مقابل مبلغ يقترب من 25 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود والحصول على نسبة 15% من إعادة البيع في المستقبل.
وكان الاتفاق يقتضي إعارة لاعب آخر، لكن لم يحصل زعيم الثغر على لاعب آخر وقتها، وقرر الآن الحصول على مغربي.
وقضى مغربي الموسم الماضي معارا إلى سموحة.
ويلعب مغربي في مركز المساك ويبلغ من العمر 23 عاما.
وخرج فترة إعارة إلى تيبليسي التشيكي في الانتقالات الشتوية عام 2022.
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