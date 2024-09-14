إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

محمد سمير - أيمن الشريعي - إنبي

أعلن نادي إنبي تدعيم صفوفه بضم محمد سمير مدافع طلائع الجيش السابق في صفقة انتقال حر.

محمد سمير

النادي : طلائع الجيش

إنبـي

وارتبط محمد سمير بتعاقد مع طلائع الجيش حتى نهاية موسم 2023 - 2024.

وكشف نادي إنبي عن ضم محمد سمير لمدة 4 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.

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وجاء تعاقد إنبي مع سمير في حضور كل من أيمن الشريعي رئيس النادي ومحمد إسماعيلي مدير الكرة.

وبدأ سمير -23 عاما- مسيرته مع الفريق الأول لطلائع الجيش في صيف 2019.

ولعب محمد سمير 10 مباريات مع فريق طلائع الجيش في الموسم المنقضي.

ووصل سمير مع طلائع الجيش في الموسم الماضي إلى نهائي كأس الرابطة.

وحصد طلائع الجيش وصافة كأس الرابطة الموسم الماضي بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا في النهائي.

وتواجد طلائع الجيش في المركز العاشر بترتيب الدوري الموسم الماضي برصيد 24 نقطة.

أما إنبي فتواجد في المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

إنبي محمد سمير طلائع الجيش
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