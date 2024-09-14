هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي

قلب مانشستر سيتي الطاولة على برينتفورد وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند ثنائية مانشستر سيتي، بينما أحرز يوان ويسا هدف برينتفورد الوحيد.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور أربع جولات فقط.

تعتبر المباراة الافتتاحية هي أقل مباراة سجل فيها هالاند إذ سجل هدفا وحيدا.

بينما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ووصل سيتي لفوزه الرابع في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي لـ6 أعوام متتالية وبذلك عادل رقم تشيلسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي إلى النقطة 12 أي العلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

واستغل سيتي خسارة ليفربول من نوتينجهام فورست بهدف دون رد ليوسع الفارق معه.

وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة السادسة في المركز السابع.

وافتتح برينتفورد التسجيل في الدقيقة الأولى في سيناريو مشابه لمباراة إبسويتش تاون، عن طريق ويسا.

وتعادل هالاند بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 32 سجل هالاند هدف التقدم من صناعة إيدرسون.

وحرم مارك فليكين والعارضة هالاند من تسجيل الهاتريك في أكثر من مرة.

وأنقذ فليكين مرماه في الدقيقة 69 بعد تسديدة قوية من هالاند.

وسدد هالاند كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 81، ثم في الدقيقة التالية سدد هالاند كرة أرضية تصدى لها فليكين ببراعة.

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