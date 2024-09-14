هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:12

كتب : محمد رؤوف

إيرلينج هالاند

قلب مانشستر سيتي الطاولة على برينتفورد وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند ثنائية مانشستر سيتي، بينما أحرز يوان ويسا هدف برينتفورد الوحيد.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور أربع جولات فقط.

أخبار متعلقة:
هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا

تعتبر المباراة الافتتاحية هي أقل مباراة سجل فيها هالاند إذ سجل هدفا وحيدا.

بينما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ووصل سيتي لفوزه الرابع في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي لـ6 أعوام متتالية وبذلك عادل رقم تشيلسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي إلى النقطة 12 أي العلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

واستغل سيتي خسارة ليفربول من نوتينجهام فورست بهدف دون رد ليوسع الفارق معه.

وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة السادسة في المركز السابع.

وافتتح برينتفورد التسجيل في الدقيقة الأولى في سيناريو مشابه لمباراة إبسويتش تاون، عن طريق ويسا.

وتعادل هالاند بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 32 سجل هالاند هدف التقدم من صناعة إيدرسون.

وحرم مارك فليكين والعارضة هالاند من تسجيل الهاتريك في أكثر من مرة.

وأنقذ فليكين مرماه في الدقيقة 69 بعد تسديدة قوية من هالاند.

وسدد هالاند كرة قوية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 81، ثم في الدقيقة التالية سدد هالاند كرة أرضية تصدى لها فليكين ببراعة.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول
أخر الأخبار
الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا 39 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب