هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

واصل عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت تألقه هذا الموسم مع فريقه الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ونجح مرموش في قيادة فرانكفورت لفوز قاتل على فريقه السابق فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفي فرانكفورت في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج تعافى من الإصابة.. مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة فريقه السابق فرانكفورت يعلن موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج مدير فرانكفورت يوضح موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 30، بينما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد ست دقائق فقط من تعادل فولفسبورج.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بقميص فرانكفورت خلال 4 مباريات فقط، وجميع أهدافه جاءت في الدوري الألماني.

وبذلك يكون ساهم مرموش هذا الموسم في 6 أهداف خلال 4 مباريات بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم بينهم ثلاثة لقاءات في الدوري ومباراة وحيدة بكأس ألمانيا.

ويفصل مرموش هدفا واحدا عن كرامرايتش مهاجم هوفنهايم في صدارة هدافين الدوري الألماني.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم عمر مرموش أمام فولفسبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفان

تسديدات: 6

دقة التمرير: 7 من 11 بنسبة 64%

دقة التسديد: 5 من 6 بنسبة 83%

لمس الكرة: 43 مرة

لمس الكرة داخل منطقة الجزاء: 12 مرة

مراوغات ناجحة: 3 من 7 بنسبنة 43%

عرقلة ناجحة: 2 من 4 بنسبة 50%

استعادة الكرة: 3 مرات

صراعات أرضية: 10 من 17 بنسبة 59%

الحصول على خطأ: 3 مرات

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد ضد ريال مدريد ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي
أخر الأخبار
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد ضد ريال مدريد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا 21 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
هدف عكسي وطرد وخماسية.. سمولينج يختبر أسوأ بداية ممكنة لمدافع مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب