بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:52

كتب : محمد رؤوف

عمر مرموش

فاز أينتراخت فرانكفورت على منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل.

وسجل مرموش ثنائية فريقه، بينما أحرز رايدل باكو هدف فولفسبورج.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا نادي قطر يعلن إصابة أحمد عبد القادر كرة طائرة - مصر رفقة تونس والمستضيف في قرعة بطولة العالم بعد ثنائية الشوط الأول في برينتفورد.. رقم تاريخي لـ هالاند بالدوري الإنجليزي

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل والصناعة.

ولعب مرموش في فولفسبورج وخرج إلى إعارة لفريق سان باولي وشتوتجارت حتى رحل بشكل نهائي إلى أينتراخت فرانكفورت في صيف 2023.

وافتتح مرموش هدفه الأول في الدقيقة 31.

وأهدر فرصة بعد ارتداد الكرة له وأمسكها الحارس بسهولة في الدقيقة 64.

وتعادل باكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

وتقدم مرموش لفريقه مرة أخرى في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ووصل مرموش لهدفه الثالث في رابع مبارياته وصنع 3 آخرين.

ووصل فرانكفورت للنقطة السادسة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج نادي قطر يعلن إصابة أحمد عبد القادر انتهت الدوري الفرنسي – مارسيليا (2)-(0) نيس.. خسارة رفاق عبد المنعم أساسي لأول مرة.. محمد عبد المنعم يقود تشكيل نيس أمام مارسيليا
أخر الأخبار
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد ضد ريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا 19 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
هدف عكسي وطرد وخماسية.. سمولينج يختبر أسوأ بداية ممكنة لمدافع مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب