بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج

فاز أينتراخت فرانكفورت على منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل.

وسجل مرموش ثنائية فريقه، بينما أحرز رايدل باكو هدف فولفسبورج.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن مرموش من التسجيل والصناعة.

ولعب مرموش في فولفسبورج وخرج إلى إعارة لفريق سان باولي وشتوتجارت حتى رحل بشكل نهائي إلى أينتراخت فرانكفورت في صيف 2023.

وافتتح مرموش هدفه الأول في الدقيقة 31.

وأهدر فرصة بعد ارتداد الكرة له وأمسكها الحارس بسهولة في الدقيقة 64.

وتعادل باكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

وتقدم مرموش لفريقه مرة أخرى في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ووصل مرموش لهدفه الثالث في رابع مبارياته وصنع 3 آخرين.

ووصل فرانكفورت للنقطة السادسة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.