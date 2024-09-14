نادي قطر يعلن إصابة أحمد عبد القادر

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

أعلن نادي قطر إصابة أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال مشاركته في التدريبات.

وكتب النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X "استبعاد أحمد عبد القادر من مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة خلال التدريب الختامي للفريق".

وأتم "سيتم عمل الفحوصات اللازمة لتقييم نوع الإصابة والخطة العلاجية للاعب".

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ويواجه فريق قطر منافسه الأهلي في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وانتقل عبد القادر إلى قطر قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولعب عبد القادر مباراتين ضد الشمال والشحانية وتألق كثيرا، إذ سجل هدف في كل مباراة.

وشارك عبد القادر في المباراتين بشكل كامل.

ويحتل قطر المركز العاشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتصدر الدحيل جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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