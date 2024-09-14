كرة طائرة - مصر رفقة تونس والمستضيف في قرعة بطولة العالم

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

مصر ضد إيطاليا - كرة طائرة

أسفرت قرعة منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة عن مجموعة متوازنة للمنتخب المصري.

وتقام منافسات بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة في الفلبين خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2025.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس والفلبين وإيران.

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ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم مقسمين على 8 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لثمن النهائي.

ويشارك منتخب مصر للمرة 11 في التاريخ والثامنة على التوالي.

وتنطلق منافسات البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى بعدما كان عدد المشاركين 24 منتخبا من 1998 وحتى 2022.

ومنذ زيادة عدد الفرق إلى 24 منتخبا لم ينجح منتخب الفراعنة في التواجد بثمن النهائي من قبل.

وحقق منتخب مصر المركز 19 في النسخة الأخيرة من البطولة.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - الفلبين - إيران - تونس.

المجموعة الثانية: بولندا - هولندا - قطر - رومانيا.

المجموعة الثالثة: فرنسا - الأرجنتين - فنلندا - كوريا الجنوبية.

المجموعة الرابعة: أمريكا - كوبا - البرتغال - كولومبيا.

المجموعة الخامسة: سلوفينيا - ألمانيا - بلغاريا - تشيلي.

المجموعة السادسة: إيطاليا - أوكرانيا - بلجيكا - الجزائر.

المجموعة السابعة: اليابان - كندا - تركيا - ليبيا.

المجموعة الثامنة: البرازيل - صربيا - التشيك - الصين.

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