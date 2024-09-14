جوميز: العمل الجماعي سيكون سر تتويجنا بالبطولات.. والأداء تأثر لنقص الأكسجين

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

أكد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن العمل الجماعي سيكون كلمة السر للتتويج بالبطولات.

وبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب البطولة الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي.

أخبار متعلقة:
"الجبهة اليسرى بأمان".. الزمالك يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي الأول في إفريقيا.. عبد الله السعيد يسجل سابع أهدافه مع الزمالك بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني

وقال المدرب البرتغالي للمركز الإعلامي للزمالك: "أكثر شيء كان مهما بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وأدينا بعض المهام الجيدة داخل الملعب".

وأضاف "سلوك اللاعبين داخل الملعب كان جيدا، والأداء تأثر نسبيا بسبب نقص الأوكسجين وحالة الطقس في كينيا، وهو ما صعب عملية التنفس في بعض الأوقات".

وأكمل "هناك أخطاء دفاعية في الفريق ظهرت خلال المباراة سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة، ولكن الأمر الجيد أننا نجحنا في تحقيق الفوز والحفاظ على الهدف".

وشدد "نحن الآن أقوى من الموسم الماضي بسبب العمل مع الفريق لفترة كافية للاستعداد للعب على البطولات التي يشارك فيها الفريق، والعمل الجماعي سيكون كلمة السر في تتويجنا بالبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "قرار أحمد مصطفى "زيزو" للتمرير إلى عبد الله السعيد وقت الهدف كان رائعا".

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

الزمالك الكونفدرالية الشرطة الكيني جوزيه جوميز عبد الله السعيد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي
أخر الأخبار
الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا 39 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب