جوميز: العمل الجماعي سيكون سر تتويجنا بالبطولات.. والأداء تأثر لنقص الأكسجين

أكد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن العمل الجماعي سيكون كلمة السر للتتويج بالبطولات.

وبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب البطولة الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال المدرب البرتغالي للمركز الإعلامي للزمالك: "أكثر شيء كان مهما بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وأدينا بعض المهام الجيدة داخل الملعب".

وأضاف "سلوك اللاعبين داخل الملعب كان جيدا، والأداء تأثر نسبيا بسبب نقص الأوكسجين وحالة الطقس في كينيا، وهو ما صعب عملية التنفس في بعض الأوقات".

وأكمل "هناك أخطاء دفاعية في الفريق ظهرت خلال المباراة سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة، ولكن الأمر الجيد أننا نجحنا في تحقيق الفوز والحفاظ على الهدف".

وشدد "نحن الآن أقوى من الموسم الماضي بسبب العمل مع الفريق لفترة كافية للاستعداد للعب على البطولات التي يشارك فيها الفريق، والعمل الجماعي سيكون كلمة السر في تتويجنا بالبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "قرار أحمد مصطفى "زيزو" للتمرير إلى عبد الله السعيد وقت الهدف كان رائعا".

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

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