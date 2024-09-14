الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:40

كتب : إبراهيم رمضان

محمد شحاتة - الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك تفاصيل إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق.

وغادر شحاتة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الدقائق الأخيرة وحل أحمد محمود بدلا منه.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "محمد شحاتة تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مواجهة الشرطة الكيني".

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وأضاف طبيب الزمالك " اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة في أسرع وقت".

وبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب البطولة الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

الزمالك هو حامل اللقب للبطولة بعدما خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتصر في الإياب بهدف دون رد.

الزمالك محمد شحاتة الكونفدرالية
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