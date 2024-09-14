أساسي لأول مرة.. محمد عبد المنعم يقود تشكيل نيس أمام مارسيليا

يتواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لنادي نيس للمرة الأولى منذ انضمامه إليه قادما من الأهلي.

ويلعب نيس بقيادة عبد المنعم أمام مارسيليا بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وانتقل عبد المنعم من الأهلي إلى نيس في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الأوروبي

وظهر عبد المنعم مع نيس للمرة الأولى عندما حل بديلا في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وحقق نيس أول انتصاراته هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين.

ويحتل نيس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.

فيما يتواجد مارسيليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط.

يذكر أن عبد المنعم صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.