بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني

بدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب البطولة الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

الزمالك هو حامل اللقب للبطولة بعدما خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتصر في الإياب بهدف دون رد.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بشكل جيد بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وشهدت الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لحارس المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى في وجه تشارلز أوما لاعب الشرطة نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

وشهدت الدقيقة 43 محاولة هجومية خطيرة للشرطة بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء استقبلها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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في الشوط الثاني ضغط فريق الشرطة الكيني بكل قوة على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل التعادل.

وأنقذ محمد صبحي فرصة محققة بعد تسددية من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وسدد شيكابالا كرة يسارية قوية مرت بجوار مرمى الشرطة العراقي.

وأهدر جيسي ويري فرصة مؤكدة لتسجيل التعادل داخل منطقة جزاء الزمالك.

وغادر محمد شحاتة المباراة في الدقيقة 90 بسبب الإصابة وحل أحمد محمود بدلا منه.

وحافظ دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد صبحي على مرماه خلال الدقائق رالمتبقية ليحقق الزمالك فوزا ثمينا قبل خوض مواجهة الإياب.