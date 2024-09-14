بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

بدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقب البطولة الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني.

وفاز الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

أخبار متعلقة:
الأول في إفريقيا.. عبد الله السعيد يسجل سابع أهدافه مع الزمالك تعافى من الإصابة.. مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة فريقه السابق يرقد في الرعاية المركزة.. تقرير سعودي يكشف آخر تطورات حالة فهد المولد مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا رفض دعوى فيتوريا بالحصول على 4 ملايين يورو

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

الزمالك هو حامل اللقب للبطولة بعدما خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتصر في الإياب بهدف دون رد.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بشكل جيد بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وشهدت الدقيقة العاشرة محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لحارس المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء أولى في وجه تشارلز أوما لاعب الشرطة نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

وشهدت الدقيقة 43 محاولة هجومية خطيرة للشرطة بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء استقبلها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضغط فريق الشرطة الكيني بكل قوة على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل التعادل.

وأنقذ محمد صبحي فرصة محققة بعد تسددية من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وسدد شيكابالا كرة يسارية قوية مرت بجوار مرمى الشرطة العراقي.

وأهدر جيسي ويري فرصة مؤكدة لتسجيل التعادل داخل منطقة جزاء الزمالك.

وغادر محمد شحاتة المباراة في الدقيقة 90 بسبب الإصابة وحل أحمد محمود بدلا منه.

وحافظ دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد صبحي على مرماه خلال الدقائق رالمتبقية ليحقق الزمالك فوزا ثمينا قبل خوض مواجهة الإياب.

الزمالك الكونفدرالية عبد الله السعيد
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(0) بيراميدز.. الشيبي يسجل في مرماه مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي أساسي أمام الجيش الرواندي الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني  أحمد مجدي: درسنا الشرطة الكيني جيدا.. وهذا سبب إشراك شيكابالا الأول في إفريقيا.. عبد الله السعيد يسجل سابع أهدافه مع الزمالك
أخر الأخبار
بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي 47 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر ساعة | ميركاتو
هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب