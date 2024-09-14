انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) فولفسبورج

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش يلعب في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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انتهت

ق 82: جوووووول عمر مرموش من ركلة جزاء.

ق 76: جووووول رايدل باكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 64: مرموش يهدر فرصة بعد ارتداد الكرة له وأمسكها الحارس بسهولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جووووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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