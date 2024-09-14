انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) فولفسبورج
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
عمر مرموش يلعب في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.
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انتهت
ق 82: جوووووول عمر مرموش من ركلة جزاء.
ق 76: جووووول رايدل باكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 64: مرموش يهدر فرصة بعد ارتداد الكرة له وأمسكها الحارس بسهولة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31. جووووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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