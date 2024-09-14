انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) فولفسبورج

مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس

جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند

تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد

سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ

بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية

ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام

هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي