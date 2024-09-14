تعافى من الإصابة.. مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة فريقه السابق
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 15:54
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولفسبورج.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلتقي فرانكفورت مع فولفسبورج في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت على الرغم من إصابته التي تعرض لها.
وكان مرموش قد أصيب خلال مشاركته مع مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وسيلعب المهاجم المصري ضد فريقه السابق والذي لعب له قبل الانتقال إلى فرانكفورت
وشارك مرموش في 3 مباريات مع فرانكفورت منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة.
وفاز مرموش في مباراة وخسر في أخرى بأول جولتين بالدوري الألماني.
ويحتل مرموش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السابع بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن فرانكفورت.
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