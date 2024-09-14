تعافى من الإصابة.. مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة فريقه السابق

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد هوفنهايم

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولفسبورج.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلتقي فرانكفورت مع فولفسبورج في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت على الرغم من إصابته التي تعرض لها.

أخبار متعلقة:
فرانكفورت يعلن موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش مدير فرانكفورت يوضح موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج شكوك حول لحاق مرموش بلقاء فولفسبورج.. وفرانكفورت يوضح موقفه

وكان مرموش قد أصيب خلال مشاركته مع مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وسيلعب المهاجم المصري ضد فريقه السابق والذي لعب له قبل الانتقال إلى فرانكفورت

وشارك مرموش في 3 مباريات مع فرانكفورت منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة.

وفاز مرموش في مباراة وخسر في أخرى بأول جولتين بالدوري الألماني.

ويحتل مرموش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السابع بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن فرانكفورت.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
نرشح لكم
كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول مبابي ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند تشكيل ريال مدريد - مودريتش وجولر أساسيان ضد ريال سوسيداد سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية
أخر الأخبار
الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع 12 دقيقة | الدوري المصري
كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقرارات حاسمة وللمرة الأولى في التاريخ.. انطلاق الدوري الموريتاني بتقنية الفيديو 37 دقيقة | الوطن العربي
دقيقة حداد على إيهاب جلال قبل مباراة المصري أمام الأهلي الليبي 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر من الدحيل ساعة | الوطن العربي
كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية ساعة | الكرة الأوروبية
الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب ساعة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب