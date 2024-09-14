يرقد في الرعاية المركزة.. تقرير سعودي يكشف آخر تطورات حالة فهد المولد

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

كشفت تقارير سعودية آخر تطورات الحالة الصحية لفهد المولد نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب.

فهد المولد

النادي : الشباب

ونُقل فهد المولد إلى أحد مستشفيات إمارة دبي بالإمارات بعد سقوطه في منزله.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن فهد المولد يرقد حاليا في الرعاية المركزة بأحد مستشفيات دبي بعد سقوطه في منزله يوم الخميس.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مسؤولو المنتخب السعودي ونادي الشباب وأسرة اللاعب ينتظرون التقارير الطبية حول حالته الصحية.

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وكان المنتخب السعودي قد قال عبر حسابه: "وسط متابعة واهتمام من الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فريقاً من الجهازين الإداري والطبي للمنتخب بالسفر إلى مدينة دبي للوقوف على حالة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب فهد المولد الذي يرقد في أحد المستشفيات هناك؛ وذلك لتقديم كل ما يلزم من متطلبات وإجراءات طبية وإدارية".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا على دعم فهد المولد، إذ تزامل الثنائي في صفوف اتحاد جدة قبل سنوات.

وكتب كهربا عبرحسابه على إنستجرام: "الله يشفيك ويحفظك يا فهد ويطمنا عليك.. دعواتكم لي أخويا فهد المولد".

المولد نجم اتحاد جدة السابق والشباب الحالي عاد مؤخرا إلى المنتخب السعودي بعد استبعاده من كأس آسيا الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وقرر روبيرتو مانشيني مدرب السعودية آنذاك استدعاء ريان حامد بدلا منه.

كهربا فهد المولد الدوري السعودي
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