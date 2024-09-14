القسم الثاني ب - أحمد أبو مسلم مدربا لـ كيما أسوان

سيخوض أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق تجربته التدريبية الأولى كمدير فني.

وقرر مجلس إدارة نادي كيما أسوان برئاسة كمال ذو الفقار تعيين أحمد أبو مسلم مديرا فنيا للفريق استعدادا لدوري القسم الثاني ب.

وأوقعت القرعة الفريق في مواجهة الأقصر في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني ب.

وتعد تلك التجربة الأولى لأبو مسلم كمدير فني بعد عمله كمدرب مساعد مع أندية البنك الأهلي وبتروجت والإنتاج الحربي والنجوم.

ويقع نادي كيما أسوان ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من: قوص وطهطا والأقصر والألومنيوم والمدينة المنورة ومركز شباب سوهاج ومكادي والنصر للتعدين وشبان قنا.

وكانت قرعة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للقسم الثاني ب قد أسفرت عن المواجهات التالية:

قوص مع طهطا

الأقصر مع كيما أسوان

الألومنيوم مع المدينة المنورة

مركز شباب سوهاج مع مكادي

النصر للتعدين مع شبان قنا