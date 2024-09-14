انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني.

ويلعب الزمالك أمام الشرطة الكيني بعد قليل ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - عمر جابر ظهير أيسر.. والسعيد وناصر ماهر أساسيان أمام الشرطة الكيني "الجبهة اليسرى بأمان".. الزمالك يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي تقرير تركي: الزمالك قدم عرضا لللتعاقد مع كارلوس ستراندبرج الصفقة الـ17.. الوداد يتعاقد مع لاعب العين الإماراتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90 خروج محمد شحاتة للإصابة ومشاركة أحمد محمود بدلا منه

ق77 نزول أحمد عبد الرحيم إيشو وخروج زيزو

ق50 تسديدة قوية من أحمد زيزو تمر أعلى مرمى الشرطة الكيني

ق46 نزول شيكابالا وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري وناصر ماهر

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45+1 أحمد سيد زيزو يمرر كرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق43 محاولة هجومية خطيرة للشرطة بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ق25 فرصة هدف محقق تضيع من مهاجمي الرشطة الكيني وتسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى محمد صبحي

ق11 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب تشارلز أوما لاعب الشرطة نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

ق10 محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لحارس المرمى.

انطلاق المباراة

لمشاهدة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(0) بيراميدز.. الشيبي يسجل في مرماه مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي أساسي أمام الجيش الرواندي الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني  أحمد مجدي: درسنا الشرطة الكيني جيدا.. وهذا سبب إشراك شيكابالا بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني
أخر الأخبار
بمشاركة كاملة من عبد المنعم وأجواء مشتعلة.. نيس يخسر الدربي أمام مارسيليا بثنائية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي 47 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يعلن التعاقد مع محمد سمير في صفقة انتقال حر ساعة | ميركاتو
هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب