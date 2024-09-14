انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني.

ويلعب الزمالك أمام الشرطة الكيني بعد قليل ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 خروج محمد شحاتة للإصابة ومشاركة أحمد محمود بدلا منه

ق77 نزول أحمد عبد الرحيم إيشو وخروج زيزو

ق50 تسديدة قوية من أحمد زيزو تمر أعلى مرمى الشرطة الكيني

ق46 نزول شيكابالا وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري وناصر ماهر

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+1 أحمد سيد زيزو يمرر كرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق43 محاولة هجومية خطيرة للشرطة بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ق25 فرصة هدف محقق تضيع من مهاجمي الرشطة الكيني وتسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى محمد صبحي

ق11 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب تشارلز أوما لاعب الشرطة نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

ق10 محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل لحارس المرمى.

انطلاق المباراة

لمشاهدة مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني:

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