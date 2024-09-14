أراوخو يبدأ عملية التعافي من الإصابة

بدأ رونالد أراوخو لاعب برشلونة عملية التأهيل من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وكان أراوخو قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع أوروجواي في كوبا أمريكا أجرى بسببها عملية جراحية.

وبدأ أراوخو عملية التأهيل من الإصابة في مركز تدريب برشلونة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة إذ تواجد اللاعب خلال الفترة الماضية في أوروجواي.

المدافع الأوروجواياني اسمه غير مسجل حاليا في قائمة برشلونة للدوري الإسباني وذلك ليتمكن الفريق من استغلال راتبه في تسجيل لاعبين آخرين بالفريق مثل إنيجو مارتينيز.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للمشاركة مع برشلونة في نهاية العام الجاري بعد فترة من التأهيل والدخول في التدريبات الجماعية.

فرينكي دي يونج هو الآخر من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية ولكن خلال الأسبوع الجاري لتقترب عودته للملاعب.

وحقق برشلونة الفوز في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وأقرب ملاحقيه.