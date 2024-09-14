تشكيل الزمالك - عمر جابر ظهير أيسر.. والسعيد وناصر ماهر أساسيان أمام الشرطة الكيني

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الشعلة السعودي

يعتمد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على عمر جابر في مركز الظهير الأيسر في التشكيل الأساسي لمواجهة الشرطة الكيني.

ويلعب الزمالك أمام الشرطة الكيني بعد قليل ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

ويبدأ محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، فيما يتواجد الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في وسط الملعب بجوار نبيل عماد.

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وأعلن جوزيه جوميز تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - أحمد محمود - زياد كمال - مصطفى الزناري- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي - حسام أشرف - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكانت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية قد أعلنت رسميا نقلها لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.

الزمالك الكونفدرالية جوزيه جوميز
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