مدرب محمد شريف: نعاني من الضعف الهجومي ولا بد من التدعيم
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 13:19
كتب : FilGoal
طالب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب نادي الخليج إدارة ناديه بضرورة تدعيم الخط الهجومي لفريقه.
وخسر الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف أمام التعاون بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وقال دونيس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا بد من تدعيم الفريق بلاعبين في خانة الهجوم من أجل تلافي الضعف مستقبلا".
وأضاف مدرب الخليج "قدمنا مستوى متوسطًا خاصة في الشوط الأول وتقاسمنا الملعب مع التعاون، لكن لم يكن بالمأمول".
وغاب محمد شريف عن القائمتين الأساسية والاحتياطية لمباراة الخليج أمام التعاون.
ويخوض محمد شريف الموسم الثاني مع الخليج بعدما انضم غليه قادما من الأهلي.
ولعب محمد شريف 38 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.
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