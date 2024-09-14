رافينيا: أمر بأفضل لحظاتي مع برشلونة.. وفليك لا يطلب منا أي شيء بشكل فردي

يرى رافينيا لاعب برشلونة أنه يمر حاليا باللحظة الأفضل خلال مسيرته مع الفريق.

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وقال رافينيا في حوار مع صحيفة ماركا: "أعتقد أنني أمر بأفضل لحظاتي منذ الانضمام لبرشلونة ولا زلت أستطيع التطور أكثر".

وواصل "أرى أننا نقوم بعمل جيد وفي النهاية عندما نفوز بأول أربع مباريات الأمور تكون أسهل، أعلم أن الناس متحمسون لمشاهدتنا ولكن نعلم أيضا أن الموسم قد بدأ لتوه ويجب أن نفكر في المباريات المقبلة".

وتابع "موسمي الأول مع برشلونة عانيت فيه من التأقلم خصوصا أول 6 أشهر، كرة القدم تتغير بسرعة لذلك عليك التأقلم".

وشدد "هانزي فليك لم يطلب أي شيء خاص مني بشكل فردي ولا أعتقد أنه يطلب شيء خاص لأي لاعب وكل ما يريده أن نكون فريقا متحدا في الهجوم والدفاع وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات".

وأضاف "وصول داني أولمو أضاف لنا الكثير ونحن أيضا أضفنا له الكثير كفريق وكعائلة، يجب أن نساعد بعضنا البعض وكلنا لدينا تحديات فردية وأخرى جماعية، وأولمو يظهر حاليا سبب رغبة برشلونة في التعاقد معه".

وتحدث رافينيا عن الخروج من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال بالموسم الماضي قائلا: "لقد اختبرت شعورين، لأن إحدى المباراتين كانت الأفضل لي، ولكن أيضا شعرت بشعور آخر وهو أن كل ذلك لم يكن كافيا للتأهل للدور التالي".

وأتم "عندما تلعب مع فريق كبرشلونة يجب أن تضع في اعتبارك التفكير في القتال على كل البطولات سواء كانت دوري الأبطال أو الدوري أو الكأس أو السوبر، إذا أتيت هنا ولم تفكر في التتويج بكل شيء إذا أنت في النادي الخطأ".

وسجل رافينيا ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين خلال أربع مباريات خاضهم منذ بداية الموسم.

وفاز برشلونة في أول 4 مباريات بالدوري ليتصدر محققا العلامة الكاملة حتى الآن.