إيفان توني :خسرنا نقطتين أمام النصر.. ومتطلع لتجربة الدوري السعودي

يرى إيفان توني مهاجم أهلي جدة أن فريقه خسر نقطتين بتعادله أمام النصر في الدوري السعودي.

وشارك توني لأول مرة مع أهلي جدة منذ انضمامه قادما من برينتفورد خلال هذا الصيف.

وخطف النصر التعادل من الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال توني عبر قنوات SSC: "كانت مباراة صعبة جدا، لم تكن أبدا سهلة، وفي أجواء جماهيرية رائعة".

وأضاف "حاولنا الحصول على النقاط الثلاث وفي الدقائق الأخيرة خسرنا نقطتين، علينا أن نستمر في العمل".

وأتم المهاجم الإنجليزي "وجدت الحفاوة من الجميع وأنا متطلع لهذه التجربة في الدوري السعودي".

وسجل فرانك كيسيه هدف الأهلي، بينما أحرز بسام الحريجي بالخطأ في مرماه لصالح النصر.

وأحرز كيسيه هدفه بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وتعادل النصر في الوقت القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق الحريجي بعدما ارتطمت الكرة في قدمه ثم سكنت الشباك.

وبهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة الرابعة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما ارتفع رصيد النصر عند النقطة الخامسة محتلا المركز السادس.