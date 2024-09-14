"الجبهة اليسرى بأمان".. الزمالك يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي

قدم نادي الزمالك محمد حمدي المنضم حديثا من صفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم حمدي لصفوف الزمالك قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر حساب الزمالك مقطع فيديو قدم من خلاله لاعب الأبيض الجديد وكتب "الجبهة اليسرى بأمان. محمد حمدي ينضم لكتيبة الفارس الأبيض".

وانتقل محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي إلى الزمالك بعدما ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع فريقه في الدوري المصري.

اللاعب الذي يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، انضم لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 3 ملايين جنيه، مع أولوية الشراء للأبيض.

محمد حمدي واحد من 4 صفقات رسمية أبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج والمهاجم السنغالي سيدي ندياي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد حمدي سينضم لنادي الزمالك معارا لمدة موسم واحد فقط مقابل 3 مليون جنيه، مع أولوية الشراء للفريق الأبيض.

ماذا يعني أولوية الشراء؟ إذا وصل اللاعب عروضا من فرق أخرى بمقابل مادي معين، على إنبي أن يخطر الزمالك بالعرض، ويكون للزمالك الحق في تقديم عرض مماثل والحصول على خدمات اللاعب خلال فترة معينة، أو أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الآخر إذا لم يقدم الزمالك عرضا مماثلا.

صاحب الـ21 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي إنبي منذ عام 2022، وكان ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اللاعب شارك بالفعل في ثلاث مباريات في الأولمبياد ضد جمهورية الدومينيكان، وفرنسا، والمغرب.

حمدي شارك أيضا في مباراة دولية ودية رفقة منتخب مصر الأول ضد تونس تحت قيادة روي فيتوريا.

وشارك محمد حمدي في 30 مباراة رفقة إنبي خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.