الأهلي يخوض مرانه على ملعب منافس الزمالك.. ومحاضرة من كولر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية صباح اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة جورما هيا الكيني.

ويلتقي الأهلي مع جورما هيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتضمنت المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الغد، والتأكيد على نقاط القوة والضعف في فريق جور ماهيا.

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني؛ استعدادا لمباراة جور ماهيا.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.