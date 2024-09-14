تقرير تركي: الزمالك قدم عرضا لللتعاقد مع كارلوس ستراندبرج

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

السويدي كارلوس ستراندبرج

تقدم الزمالك بعرضا لضم اللاعب السويدي كارلوس سرادنبرج لاعب هاتاي سبور وفقا لموقع سبورتس ديجيتال التركي.

وفقا للموقع فإن الزمالك قد قدم عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

الزمالك هو ثاني نادي مصري يرتبط اسمه بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات وفقا للصحف التركية بعد الأهلي.

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هاتاي سبور كان قد تعاقد مع فينسنت أبو بكر مهاجم بيشكتاش ليدعم هجوم الفريق مما يفتح الباب لإمكانية رحيل سترادنبرج.

وكان وكيل كارلوس ستراندبيرج قد كشف لـ FilGoal.com حقيقة الضغط على لاعبه للرحيل من أجل ضم أبو بكر. (المزيد من التفاصيل)

من هو كارلوس ستراندبيرج

السويدي صاحب الـ 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية.

ويلعب كارلوس بقميص هاتاي منذ بداية الموسم الماضي إذ خاض 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وسجل هدف إبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر بفضل هدفه ضد ريزاسبورفي الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجاري خاض 4 مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفين جاءا ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويمتلك عدة تجارب عربية، فارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب للسيلية القطري الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-22.

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وبدأ كارلوس مسيرته مع نادي هاكن السويدي وارتدى قميص لمدة موسمين ثم انتقل لصفوف سسكا موسكو الروسي.

وخلال مشواره مع سسكا موسكو أعير مرتين الأولى لفريق ياكتينبيرج الروسي والثاني لأيك السويدي.

وفي موسم 2016-17 انضم لصفوف كلوب بروج البلجيكي ثم أعير لـ ويسترلو البلجيكي في الموسم ذاته.

وعاد للسويد مجددا وانضم لمالمو وخاض بقميصه 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري، قبل أن يبدأ مشواره في الخليج بالسعودية وقطر ويحط الرحال في تركيا.

وسبق أن ارتدى قميص منتخب السويد في كأس العالم تحت 17 عاما، واحتل المركز الثالث.

كما يعد أفضل هداف لمنتخب الشباب السويدي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أولا تيفوينين.

Carlos Strandberg (SWE) :: Photos :: soccerzz.com

ولم يلعب للمنتخب الأول، ويمكنه اللعب لمنتخب موزمبيق بسبب أصوله.

ويملك الزمالك حاليا 5 لاعبين محترفين وهم سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وكونراد ميشالاك ومحمود بنتايك، ما يعني ضرورة رحيل أحدهم إذا أراد النادي التعاقد مع محترف أجنبي جديد.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية مع كل من كونراد ميشالاك ومحمود بنتايك وعمر فرج ومحمد حمدي وسيدي ندياي.

الزمالك كارلوس ستراندبرج
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