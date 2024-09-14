عمرو أدهم يكشف كواليس أزمة الزمالك مع بوبيندزا.. والخطوة المقبلة

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صحة موقف ناديه في أزمة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا.

الزمالك كان قد اتفق مع بوبيندزا وحصل على توقيع على اتفاقية التعاقد، كما حصل النادي على البطاقة الدولية قبل أن يوقع اللاعب مع فريق رابيد بوخاريست الروماني الذي أعلن التعاقد معه بشكل رسمي.

وكتب أدهم عبر حسابه على تويتر:

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كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادي وما يؤكد ضعف موقف النادي في التفاوض

أصحاب الآراء لم تطلع على تفاصيل الموضوع وقد يجهلوا كثيرا من الحقائق

اتخذ نادي الزمالك كل الخطوات السليمة في التفاوض مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا

مسارات التفاوض كانت كما يلي:

١-تم معرفة شروط اللاعب

٢- تم التفاوض على الشروط المالية وشروط اعادة البيع والمكافئات والحوافز

٣-بعد الوصول الي الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقة عليها من النادي واللاعب من حيث مدة التعاقد والقيم المالية والحوافز والمكافآت ونسبة إعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوي كل شروط التعاقد وتم إرسالها بتوقيع وختم النادي إلي اللاعب

٤-تم توقيع اللاعب على شروط الاتفاق بما يفيد قبوله

٥-اشار الاتفاق الي بدء النادي اجراءات استقدام اللاعب إلى القاهرة بعد موافقته وتم حجز وإرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب.

٦-أشار الاتفاق إلى توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المطلوبة، المسار هو المسار الطبيعي لأي تفاوض مع أي لاعب.

حضور أي لاعب هو إعلان عن قبوله شروط الاتفاق والذي يليه اجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود

لا يمكن استدعاء لاعب لإجراء الاختبارات الطبية دون وجود اتفاق بشروط محدده مقبولة من اللاعب والنادي ولا يمكن أن يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع أي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية

مجلس الادارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبلة بما يحفظ حقوق النادي

الهدوء والحكمة وتوجيهات القانونيين في ادارة الامور هي من ستمكن النادي من المحافظة على حقوقه

لن يتم تداول اي أمور تخص هذا الموضوع إعلاميا حتى لا يتضرر النادي من أي تصريحات قد تؤثر على حقوق النادي اثناء التعامل مع هذا الموضوع

أرون بوبيندزا الزمالك عمرو أدهم
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