مواعيد مباريات السبت 14 سبتمبر.. الزمالك وبيراميدز وليفربول وسيتي وريال مدريد

يشهد اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 والقنوات الناقله.

ويبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة الشرطة الكيني ضمن ذهاب دور الـ32.

فيما يلعب بيراميدز أمام الجيش الرواندي ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

كما يلعب مانشستر سيتي أمام برينتفورد، ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة.

وفي الدوري الفرنسي يلعب نيس بقيادة محمد عبد المنعم ضد مارسيليا، بينما يواجه آينتراخت فرانكفورت الذي يضم عمر مرموش نظيره فولفسبورج بالدوري الألماني.

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الكونفدرالية

الشرطة الكيني × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الرواندي × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر وتذاع على بي إن سبورتس 1.

ليفربول × نوتينجهام فورست.. تقام المباراة في تمام الساعة االخامسة مساء وتذاع على بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × برينتفورد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

مارسيليا × نيس .. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

فرانكفورت × فولفسبورج.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس.