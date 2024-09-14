ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

جادون سانشو

رفض إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي اعتبار وجود جادون سانشو الوافد الجديد من مانشستر يونايتد أمر يستحق القلق بالنظر لخلافاته السابقة مع مدربه إريك تين هاج.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث: "لا أعتبر أن هناك مخاطرة بشأن جادون سانشو خارج الملعب".

وأضاف "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث بينه وبين إريك تين هاج".

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وأوضح "يمكنني فقط الحكم على اللاعب من خلال الفترة التي قضاها معنا، وقد كان مثاليا".

وعن حالة بقية اللاعبين قال: "ريس جيمس ليس جاهزا وبحاجة للوقت، ومالو جوستو ليس متاحا أمام بورنموث".

وأكمل "روميو لافيا قريب من العودة للمشاركة ونأمل أن يعود أمام وست هام".

أما عن بن تشيلويل الذي كان قريبا من الرحيل عن الفريق قال: "عودته محتملة. سنجلس معه ونصل إلى الحل. لم يكن يتدرب معنا لأنه كان سيرحل".

وجمع تشيلسي 4 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي بعد أول 3 جولات.

وخسر تشيلسي أمام مانشستر سيتي 2-0، ثم ضرب وولفرهامبتون بنتيجة 6-2، ثم تعادل مع كريستال بالاس 1-1.

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