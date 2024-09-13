مدرب جور ماهيا: نلعب في الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون ذلك

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

صنداونز والأهلي

أكد ليو نيفا المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني أنه يلعب في الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون ذلك.

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الأحد المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير الفني البرازيلي لقناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي والزمالك وصنداونز عمالقة إفريقيا، فريقي بعيد كل البعد عن التتويج باللقب، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، المباراة لن تكون سهلة، لكن عليك أن تؤمن بحظوظك".

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وأضاف "الأهلي فريق رائع وقوي لديه خبرات كبيرة، حتى منتخب مصر به العديد من لاعبي الأهلي، لا أتحدث عن لاعبين بشكل خاص، لكن عامة الفريق قوي جدا ويسعى للانتصارات دائما".

وشدد "الجماهير تضغط بشكل كبير، لكن هذه المباراة هي الرسمية الأولى لنا هذا الموسم، وهذا هو سبب اللجوء إلى جماهيرنا، ونلعب في الساعة الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون اللعب في هذا التوقيت".

وواصل "لم نختار التوقيت، لكن نلعب في هذا التوقيت بسبب نقص الإضاءة في كينيا، ولذلك قررنا اللعب في هذا التوقيت، حتى إذا لعبنا ضد الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "أظن من خلال تاريخ مباريات الفرق المصرية سنجد أنهم لا يحبون دائما اللعب بالنهار، ولذلك يلعبون في الليل".

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

الأهلي جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا ليو نيفا
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